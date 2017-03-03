阿里山櫻花季搶先看 推薦7賞花景點

阿里山小火車伴著櫻花林的美景，讓不少遊客慕名而來。（圖/shutterstock提供）

阿里山森林遊樂區的河津櫻等山櫻花系列，已綻放6、7成，民眾可趁二二八連假上山賞櫻，另阿里山公路中途的阿里山彌陀禪寺（圖）八重櫻盛開，也是賞櫻好去處。中央社記者黃國芳攝 106年2月23日

好戲在後頭 受天候影響，阿里山森林遊樂區內吉野櫻僅處於含苞待放階段，目前全靠山櫻花、河津櫻等花種撐場。（取自阿里山森林遊樂區粉絲專頁）

嘉義至阿里山，鐵公路聯票3月試辦。（本報系資料照/呂妍庭攝）

2017阿里山花季即將於3月10日登場，已有部分區域櫻花悄悄綻開；花季指標的「櫻王」目前尚未開花，想一睹「櫻王」霸氣的追櫻族還得再等等。而想避開花季期間人潮的民眾，也可趁這周非管制假日提早前往，以下推薦7櫻花最前線景點。

根據臉書粉絲團「漫步在雲端的阿里山」最新花訊，阿里山染井吉野櫻尚未捎來開花消息，影響開花關鍵在於天氣與溫度，若天氣條件許可，花季指標的「櫻王」預估盛開時間在3月中旬過後，吉野櫻盛開期為3月下旬。

農委會林務局統計全國22處春節有開園的國家森林遊樂區，今年初一到三逾23.5萬人次前往，具國際知名度的阿里山並連5年奪冠，因為有日出、雲海及神木。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年2月2日

阿里山森林鐵路郵輪「樂遊拉拉吾雅」套裝行程自3月1日啟動，不僅可體驗不插電咖啡烘焙的樂趣，還能探訪最具古早味的柑仔店。圖為奮起湖車站。（阿里山森林鐵路管理處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月6日

阿里山花季將在3月10日登場，交通部公路總局表示，花季開始後的3個週休假日將實施疏運措施，也會採總量管制，散客可於23日預約劃位。（公路總局提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年2月20日

阿里山花季除了有超級巨星染井吉野櫻，花季前夕也傳來河津櫻、緋寒櫻等櫻花開花花況，阿里山工作站周邊的河津櫻、緋寒櫻滿開，唐實櫻初開近2成；沼平公園周邊河津櫻、琉球緋寒櫻、緋寒櫻滿開，阿里山詩路新種植的吉野櫻有幾棵約3至5成，派出所、監工區的唐實櫻5至8成。

香林服務區(受鎮宮)的琉球緋寒櫻8成至滿開，緋寒櫻滿開；商店旅社區的緋寒櫻、琉球緋寒櫻滿開，唐實櫻3至5成，豆櫻滿開。而祝山車站的緋寒櫻滿開；二萬平青年活動中心周邊的緋寒櫻、琉球緋寒櫻滿開；阿里山公路的彌陀禪寺重瓣緋寒櫻(八重櫻)滿開，頂石棹、隙頂昭和櫻近2成，富士櫻7成至滿開，十字路霧社櫻近3成。

(中時電子報)