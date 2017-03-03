阿里山櫻花季搶先看 推薦7賞花景點
2017阿里山花季即將於3月10日登場，已有部分區域櫻花悄悄綻開；花季指標的「櫻王」目前尚未開花，想一睹「櫻王」霸氣的追櫻族還得再等等。而想避開花季期間人潮的民眾，也可趁這周非管制假日提早前往，以下推薦7櫻花最前線景點。
根據臉書粉絲團「漫步在雲端的阿里山」最新花訊，阿里山染井吉野櫻尚未捎來開花消息，影響開花關鍵在於天氣與溫度，若天氣條件許可，花季指標的「櫻王」預估盛開時間在3月中旬過後，吉野櫻盛開期為3月下旬。
阿里山花季除了有超級巨星染井吉野櫻，花季前夕也傳來河津櫻、緋寒櫻等櫻花開花花況，阿里山工作站周邊的河津櫻、緋寒櫻滿開，唐實櫻初開近2成；沼平公園周邊河津櫻、琉球緋寒櫻、緋寒櫻滿開，阿里山詩路新種植的吉野櫻有幾棵約3至5成，派出所、監工區的唐實櫻5至8成。
香林服務區(受鎮宮)的琉球緋寒櫻8成至滿開，緋寒櫻滿開；商店旅社區的緋寒櫻、琉球緋寒櫻滿開，唐實櫻3至5成，豆櫻滿開。而祝山車站的緋寒櫻滿開；二萬平青年活動中心周邊的緋寒櫻、琉球緋寒櫻滿開；阿里山公路的彌陀禪寺重瓣緋寒櫻(八重櫻)滿開，頂石棹、隙頂昭和櫻近2成，富士櫻7成至滿開，十字路霧社櫻近3成。
(中時電子報)
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