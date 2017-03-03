國務院亞太最高主管羅素離職 調借亞洲協會

美國國務院負責東亞和太平洋事務最高主管、助理國務卿羅素(Daniel Russel)將離開現任職務。（美聯社）

美國國務院負責東亞和太平洋事務最高主管、助理國務卿羅素(Daniel Russel)確認將離開現任職務，調借紐約亞洲協會政策研究所（ASPI）擔任研究員，成為川普總統上任後，新近離開國務院的資深官員。

ASPI今天宣布，羅素將從2017年4月開始，借調該ASPI紐約總部，為期一年。羅素是國務院主司亞太事務的最高主管。在此之前，羅素為白宮總統助理，以及國會安全會議亞洲事務主任，協助歐巴馬總統制定亞太區域戰略再平衡，包括加強聯盟、深化美國與多邊組織合作，及與區域內新興國家擴大合作。

羅素在現任職務上廣受尊敬。國務卿提勒森最近赴德國出席G20外長會議，羅素是少數陪同提勒森同行與日本、韓國和中國官員見面的國務院官員。

自川普當選以來，國務院出現了一波離職潮，許多資深外交官或主動離職，或被要求離開，造成自國務卿提勒森以降許多資深官員迄今懸空的情況。

羅素離開國務院後，仍維持外交官身份。他表示，沒有人要求他離開，而是自己在任亞太助卿職務3年多後，已準備好面對下一個挑戰，「這是一個正常的過渡 」。

羅素表示，他在國務院內建造了一個堅實的亞太團隊，他對美國和亞洲關係，感到自豪。ASPI主席、澳洲前總理陸克文對羅素加入，表示熱烈歡迎，稱他為，「一流美國外交官」。

羅素將在下周離開國務院，首席副助卿董雲裳將代理羅素職務，直到新人被任命為止。

(中時)