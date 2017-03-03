李龍泉點石成金 山佳車站複刻回憶

「拙木創作」工坊藝術家李龍泉，擅長點石成金，準備丟棄的廢木料，經他巧手修整，搖身變成令人驚嘆的藝術品。近日山佳火車站的手作，簡直就是實體複刻版，令人驚艷。

畢業於世界新聞專科學校印刷攝影科的李龍泉，正職是商業攝影，他平常喜歡手作，自西元2003年起，陸續創作了漂流木小傢具、純手工塑型皂、絲瓜燈、水泥老屋等，希望透過單純樸拙之美的作品，帶大家回憶過往的懷舊歲月。

李龍泉在今年春節前，去了一趟日本京都，搜尋記錄不少古都老建築的線條與符號，發現建築簡潔工整的線條，與自然樸拙的質感，都是以生活所需為出發點，沒有多餘修飾。

新北市政府文化局，於山佳火車站舉辦「舊事煤好」特展，委託李龍泉創作一組復刻老車站。

李龍泉是廢料再生的典範，他形容自己逛街是找垃圾，經過巧手的廢木料，經繁複的裁切、染色、火烤等工序，即使是無用廢材，都能變成令人讚嘆的藝術品。

李龍泉以車站拆下來的廢木料，花了兩個多月的時間，經過多道裁切、染色、火烤等，磨製出帶有斑駁、老舊之感的老屋群。

這些備受矚目的作品，維妙維肖，不但有月台和月台椅，連車站前、後門及氣窗都能打開。從比例、燈光務求真實，貼近細看，彷彿跌入舊時光。

提起山佳火車站的創作，李龍泉說，山佳車站是仿日治明治時期的第二代站體，最大特色是細緻的木格窗，也是最難製作的。台椅、木格窗都一應俱全，一點也不馬虎。

李龍泉說，過去搭台鐵火車，都要經過柵門才能進月台，所以，他也為迷你版的山佳車站，「種」了電線桿，和一個縮小的木柵門，並為它配一座小小的月台椅，屋頂則用三夾板，一片片鋪排而成，非常擬真。

李龍泉形容，創作有如書法，書寫什麼？何時下筆？如何下筆？都是一瞬間的心情與靈感，從事創作已經13年，也記錄了他無數的人生時刻，他說，「這是純手感作品，才有的感動。」1060303

(中央社)