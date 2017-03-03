最後火力全開 李佳芸自由車亞錦賽奪金
台灣自由車女將李佳芸2日在亞錦賽拿下U23女子組金牌，她表示，由於選手間實力相當，過程中戰況始終膠著，她是在最後關頭毫不保留地火力全開，才驚險拿下金牌。
李佳芸2日在巴林一舉拿下「第37屆亞洲自由車公路錦標賽」U23女子組金牌，這是她個人首面亞錦賽金牌，也是中華隊在本次賽事摘下的唯一一面獎牌。
首度在亞錦賽拿下勝利，李佳芸表示，比完後真的很累，但是心裡十分開心。
李佳芸提到，比賽當天早上還下雨，但到她比賽時場地已經乾了，所以外在環境上還算不錯。
李佳芸說，這次比賽的選手間，實力都很平均，整場比賽下來大家幾乎一直處於互咬的狀態，直到終點前最後的左彎才有含她在內的6人集團出現。
李佳芸回憶，出了彎道距離終點還有最後250公尺，那時候她就毫無保留地火力全開了，很高興最後能拿下金牌。1060303
(中央社)
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