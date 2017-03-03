白天回溫 入夜後北部空曠區再降至12度
氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣最強時間已過，今白天北部高溫可回升至19、20度，中南部更高，但入夜輻射冷卻效應，氣溫將再下降，明晨中部以北沿海空曠地區約僅12、13度。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，冷空氣最強時間已過，今白天陽光加熱，北台灣高溫約可回升至攝氏19、20度左右，中南部更高。不過，入夜輻射冷卻效應，將使氣溫再下降，明晨中部以北沿海空曠地區仍在12、13度左右，還是要適時增添衣物、以免受寒。
他指出，明天至5日氣溫逐日回升、白天明顯回暖，明日西半部的高溫約在24度至27度、5日更達25至27度，日夜溫差超過10度。這波冷空氣、水氣少，今天至5日西半部晴朗穩定，東半部多雲，降雨機率不高、若有雨也會很零星。
吳德榮表示，6至8日鋒面及大陸冷氣團或東北季風影響，北部、東半部轉有雨、氣溫下降，其最低溫雖不如前兩波低，但水氣很多，北台灣將再轉為濕冷。根據最新模式模擬，6日開始的這波，其強度雖已很接近大陸冷氣團標準，但東北季風的標準也在模式模擬的誤差範圍內，應再持續觀察。1060303
(中央社)
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