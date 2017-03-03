通緝犯工作名義約網拍女模 勒斃盜財

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有多項前科的通緝犯程姓男子缺錢花用，透過女友以工作名義，約陳姓外拍模特兒到台北市南港區廢棄商場，勒斃陳姓女子並盜取財物，隨即與女友南下台中市某飯店，警方循線逮人。

台北市政府警察局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，女友為22歲梁姓女子，結識陳姓女子約2年。程姓男子日前利用女友聯繫陳姓女子，假藉有外拍工作，誘騙陳姓女子到八德路一處廢棄商場，徒手勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。

程姓男子得手後，與女友搭高鐵前往台中，盜刷死者信用卡入住某飯店，警方2日上午8時15分接獲飯店員工報案，指稱在員工電梯旁備品間拾獲失蹤人口手機，警方調閱監視器畫面，確認是程姓男子丟棄，隨即在房門外守候，等程姓男子準備退房時上前盤查，發現程姓男子遭通緝。

程姓男子起初向警方謊稱不知死者下落，但無法交代隨身攜帶的死者手機、金融卡等物品，說詞反覆，避重就輕，企圖混淆警方辦案。

警方調閱相關資料抽絲剝繭分析研判，識破程姓男子謊言，程姓男子才向警方坦承，因缺錢花用，只好假藉網拍工作名義，預謀誘騙被害人再勒斃並強盜身上財物，警方根據程姓男子供詞，果真在案發現場附近尋獲陳姓女子屍體。1060303

(中央社)