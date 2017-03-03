搶美軍標案 波音推新款直升機
美國航空巨擘波音公司，今天發表新款MH-139直升機，計劃以這款新機，爭搶美國空軍汰換現役UH-1N直升機隊的標案。
根據波音公司（Boeing）發布的新聞稿，新款MH-139直升機，是在佛羅里達州舉行的年度空戰研討會（Air Force Association Air Warfare Symposium）上發表。
波音指出，MH-139直升機是根據目前在市場上，由義大利軍火商李奧納多（Leonardo）公司生產的熱門機種AW139為基礎而研發。李奧納多與波音是合作夥伴。
美國空軍計畫採購84架新機，取代現役的UH-1N直升機。因貝爾直升機公司（Bell Helicopters）生產的UH-1休伊（Huey）通用直升機，已服役40多年，機身嚴重老化，亟需汰換。1060303
(中央社)
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