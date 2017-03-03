唐嫣轉發《三生三世》換她演消息 插刀楊冪？

唐嫣工作室否認插刀楊冪。（圖／取自微博）

趙又廷與楊冪主演的《三生三世十里桃花》近來播出大結局，更讓兩位主角人氣再次翻紅！趙又廷還憑此劇擄獲不少新粉絲，不過近來卻有網友稱，若楊冪換成唐嫣演，他一定追完全劇。沒想到唐嫣工作室竟轉發此條微博，讓人聯想莫非是閨蜜鬧不合？

唐嫣被發現轉發了一條網友稱若《三生三世》楊冪換成唐嫣演就從頭追到尾的微博，不禁讓人聯想這是在插刀楊冪？不過隨後唐嫣工作室緊急發出聲明，強調「非我工作室工作人員轉發了一條微博」，表示已經刪除，更說經查確認是工作室微博遭盜用，否認對好友的戲有意見。

(中時電子報)