美媒：另2名川普競選幹部與俄大使見面

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「今日美國報」（USA Today）今天報導，另有至少2名川普總統競選時的幹部表示，他們去年7月在共和黨全國代表大會的場邊與俄羅斯大使基索楊（Sergei Kislyan）談話。

「今日美國報」指出，川普競選陣營的國家安全主任高登（J.D. Gordon），及另一位川普競選陣營的國安顧問委員會成員裴基（Carter Page）表示，他們與這位大使見過面。

此外，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）也在克里夫蘭舉行的外交官會議中與基索楊見面，當時正值共和黨大會選擇川普為該黨總統候選人。（譯者：中央社徐睿承）1060303

(中央社)