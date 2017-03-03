NBA》豪哥前隊友找到新東家 瓊斯簽約公鹿
曾在火箭跟林書豪當過兩年隊友的泰倫斯瓊斯，先前才因鵜鶘交易到考辛斯慘遭釋出命運，如今總算找到新東家了，公鹿3日宣布將跟瓊斯達成協議，雙方簽約到本季結束，只是到了鋒線人才眾多的公鹿，瓊斯恐怕又要被冰了。
瓊斯生涯前4個球季都在火箭待過，卻始終無法站穩先發地位，不是因傷所苦，就是主帥不愛，去年夏天選擇跳槽鵜鶘，跟肯塔基大學隊友「一眉哥」安東尼戴維斯同隊打球，又因考辛斯加盟鵜鶘，在位置重疊下遭到鵜鶘釋出。
本季場均11.5分、5.9籃板與1.2助攻的瓊斯，如今來到公鹿，在前鋒位置上要跟「字母哥」阿提托康波、比斯利、泰勒托維奇、米德頓、史奈爾等人競爭，加上公鹿總教練奇德的詭譎調度，瓊斯想在公鹿找到發揮空間恐怕很難。
(中時電子報)
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