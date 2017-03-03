路人闖平交道遭撞擊身亡 列車嚴重誤點

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台鐵1110次新竹開往基隆區間車，今天清晨行經內壢與桃園間時，疑有路人闖越平交道，遭火車撞擊，當場死亡；整起意外造成列車延誤，只能單向通車。

台鐵表示，1110次新竹開往基隆區間車，清晨5時53分在內壢桃園間西線，約58公里733公尺處，靠近玉山街平交道時，疑有路人跨越路線，遭撞擊身亡。

整起意外造成列車誤點98分，總計共影響19列次、約7720人受延誤。1060303

(中央社)