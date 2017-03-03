通緝犯假藉網拍工作 女模遭謀財害命

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台中市警察局第六分局3日接獲飯店員工報案指稱拾獲手機，發現是失蹤的陳姓女子所有，還起出陳女的手錶，進一步查獲陳姓女子遭程姓男子殺害棄屍台北市。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月3日

台中市政府警察局第六分局昨天接獲飯店員工報案指拾獲手機，發現是失蹤的陳姓女子所有，進一步查獲是程姓男子丟棄，陳姓女子並遭程姓男子殺害棄屍台北市，全案移送士檢偵辦。

第六分局昨天上午8時15分接獲轄內一家飯店員工報案，指於員工電梯旁備品間外拾獲陳姓失蹤人口手機，警方調閱飯店監視器，發現是投宿飯店程姓男房客丟棄，於是在房門外埋伏守候，等程姓男子當日中午12時45分許，準備退房離去時上前盤查，發現程姓男子是多項院檢發布的通緝犯，帶返偵辦。

中市府警局長陳嘉昌研判陳姓女子恐遭不測，指示第六分局及刑事警察大隊、刑事鑑識中心共組專案小組全力偵辦，陳嘉昌全程坐鎮指揮，過程中警方察覺程姓男子及同行梁姓女友神色緊張、言詞閃爍，認為必有隱情，隨後又於程姓男子退房後的房內垃圾桶發現陳姓女子身分證件、全民健康保險卡等個人物品。

警方經調閱相關資料抽絲剝繭分析研判，發現程姓男子所言多有矛盾，終突破程姓男子心防，向警方坦承因缺錢花用，假藉網拍工作名義，預謀誘騙被害人到台北市南港區八德路一處廢棄商場，徒手勒斃被害人並強盜財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。

六分局經會同台北市政府警察局南港分局、海山分局與板橋分局漏夜找到被害人遺體，另程姓男子犯案後與女友搭程高鐵南下台中投宿飯店，全案依強盜殺人罪嫌移送台灣士林地方法院檢察署偵辦。1060303

(中央社)