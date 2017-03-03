父墓碑刻五兄弟姓名 曹西平：看就覺得諷刺

曹西平對於家庭關係大感無奈。(圖/本報系資料照)

闖蕩演藝圈多年的曹西平，常在臉書對看不慣的議題發表評論，直來直往的性格擄獲不少粉絲的心，不過昨天他則在臉書發文感嘆，父親生前都是自己獨力照顧，如今墓碑刻著五個兒子姓名，讓他大嘆真的很諷刺。

曹西平表示父親後事都是一人扛下來處理，當初墓園的人問及父親墓碑要刻多少人姓名，雖然與其他兄弟早不相往來，但念在不想讓已過世的父親難過，仍勉為其難回答五人，但他仍不諱言表示，看到這些「熟悉陌生人」 的名字刻在墓碑上，確實讓人覺得格外諷刺，不過對此已不想再多計較，只願在天之靈的父親知道他是孝順他就已足夠，對此粉絲也留言慰問，希望他能早日釋懷會比較開心。

(中時電子報)