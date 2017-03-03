犯罪被害補償金 8年已補償16.7億

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法務部統計，近8年來，各地檢署共受理8401件犯罪被害補償金申請案，已補償16億7285萬元，其中性侵害補償金有2億8790萬元。

法務部表示，自1998年起實施「犯罪被害人保護法」，2009年修法將性侵害被害人納入補償對象，8年來已補償許多被害人及其家屬，致力維護其權益，協助其遠離傷痛，早日回歸正常生活。

8年來，犯罪被害補償金申請案件，共受理8401件，已結案7773件，其中決定補償3318件，占42.7%，決定補償金額16億7285萬元，平均每件補償50.4萬。歷年來則以2014年補償3億3096萬元最多。

加害人犯罪行為以觸犯殺人罪最多，其次是妨害性自主罪。申請人以被害人本人最多，其次是被害人子女。

此外，依補償金額類別區分，以遺屬補償金10億7910萬元最多，占約65%。性侵害補償金2億8790萬，占17.2%。

近8年申請犯罪被害補償金案件數，逐年上升，且決定補償金額亦有增加趨勢，被害人中男性占五成二，女性占四成八。

男性以遺屬補償金為主，女性大多是性侵害補償金，男性被害人年齡分布為30至50歲居多，女性被害人則以未滿20歲者最多。

(中時)