主題樂園鎖定女性 祭低價策略搶客
3月份向是傳統旅遊淡季，為了吸引遊客入園遊玩，劍湖山（5701）休閒集團旗下的劍湖山世界、以及六福（2705）集團旗下的六福村主題樂園，3月不約而同鎖定女性客層，釋出優惠票價吸客！
其中，劍湖山世界3月「Ladys Month」！為慶祝即將到來的婦女節，特別祭出「寵愛女人」活動，3月份每逢週六、週日「女生只要30元」（需搭配1人購買799元門票），就能入園體驗全球唯一海陸雙VR的震撼感受、欣賞彩虹劇場高空特技「魔幻神技滑冰秀」，以及品嚐下午茶點心。
六福村3月份推出多重優惠，不僅228優惠活動延長到3月4日、5日，只要出示集滿六福村指定4大吉祥物圖片，4人入園最多可享優惠價999元；為了搶攻女性客源，即日起至3月31日止，推出週末假日入園、可享不限年齡「女性半價優惠」；不僅如此，只要身分證為大台北居民（含北北基），還可享3月份不限次數、暢遊六福村699元優惠。
(工商)
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