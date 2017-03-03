高屏空氣品質差 多數測站達紅害等級

今天早上高屏地區的11個測站空氣品質指標達紅害等級，民眾宜減少在戶外活動；金門、中部及雲嘉南地區呈橘色提醒，敏感族群應特別注意。

根據環保署空氣品質監測網截至今天早上9時10分的觀測資料，高屏地區的空氣品質指標（AQI）包括橋頭、鳳山、屏東、潮州、前金、前鎮、復興、小港等11個測站都達到紅色警示的等級；雲嘉南地區的多數測站及中部地區的埔里、大里、竹山等測站則呈橘色警示。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060303

(中央社)