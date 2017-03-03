雲南水泥車撞大客車 10死38傷

中國大陸雲南省臨滄市政府今天表示，一輛預拌水泥車2日深夜與載有47人的客運巴士在境內相撞，水泥車翻落路面，巴士翻車側躺路邊，已致10人死亡、38人受傷。

根據臨滄市政府公眾信息網，臨滄市政府新聞辦公室上午通報，2日晚間11時33分左右，一輛載有2人的預拌水泥車與一輛搭載47人的客運巴士在雲南祥臨公路馬鞍山隧道附近擦撞。

兩輛車擦撞後，巴士側傾於路邊，水泥車翻滾至路面下方，導致9人當場死亡，1人救治無效死亡，38人不同程度受傷。

相關單位獲報後立即前往救援，傷者已送醫治療，事故調查及相關善後工作正在進行。1060303

(中央社)