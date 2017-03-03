行人闖越平交道遭撞死 影響7000多旅客

行人闖平交道遭撞死！今清晨5時53分1110次新竹開往基隆區間車，於內壢至桃園間西線（58公里733公尺）玉山街平交道因路人跨越路線遭撞擊，屍體卡於第二車車下，車上約350位旅客由1112次東線現場接駁於6時45分到桃園，現場改東正線單線行車。

鐵路警到場蒐證處理後，7點26分放行，該區間車晚98分，共影響19列次、531分、約7720名旅客。

(中時)