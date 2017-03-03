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漁港拚觀光！新北「歸漁返鄉計畫」徵選企畫書

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位於新北市萬里區的漁港
位於新北市萬里區的漁港，適合觀光和旅行。（林宜靜 攝）

台灣觀光目前面臨到瓶頸，然台灣的好山好水依舊，有許多港口的新北市也希望民眾可以發揮創意，多想些促進漁港發展的好點子，用觀光拚經濟，讓台灣的美讓更多人知道！

新北市政府歸漁返鄉計畫已經在2月13、23、25日分別辦理「創業小聚」及「走讀漁村」系列課程，邀請民眾前往地方親身了解並探訪漁村產業。藉由新舊思維相互刺激，活絡地方產業，另外還有地方產業企劃徵選，僅到3月17日，要記得去投喔！

文化大學建築系帶隊走讀漁村
文化大學建築系帶隊走讀漁村。（新北市漁業處提供）

業師與課程簡介

創業小聚邀請的業師涵蓋著不同領域的專家及業者，如產業輔導、地方活化、漁業旅遊、安心食材、食材旅行、電子商務行銷、潛水運動、海洋保育、海洋資源管理、地方活化、產品設計及生態研究等，希望藉由業師的經驗，能激發團隊對於創業的思維，更進一步投入地方。

例如我們特別邀請國立臺灣海洋大學食品科學系蔡震壽老師，蔡老師在食品研發上經驗相當雄厚，曾研發石花菜保養品及養生薄餅，有助於新北市石花菜產業的發展。

課程內容將結合新北市亮點漁村社區發展為前提，如「從『食』、『學』、『玩』、『買』看漁村未來發展」、透過電子行銷討論「如何讓大眾看見我們地方的好東西?」或是朝向地方特色產品開發之「漫談地方產業翻轉與特產設計」，針對漁業、水產養殖、海洋觀光休閒、產業發展及海洋運動等議題，與創業團隊進行分享及思想激盪。

萬里蟹三點蟹
熱騰騰的萬里蟹三點蟹！嘗起來超美味。（新北市漁業處提供）

小聚/走讀活動熱烈，交流平台上每人都是老師

截至目前為止，創業小聚及走讀漁村共舉辦3場活動，計有75人次參加，參與者多屬從事漁業、養殖及觀光、建築系相關產業的學生團體，透過新興產業與傳統產業的交流，激發在地化思維，達到活化轉型地方傳統產業。

創業小聚熱烈討論情形
106年2月23日創業小聚熱烈討論情形。（新北市漁業處提供）

創業小聚的理念，是希望以引見在地產業間彼此結識，在透過專家學者創新觀念導入，可於第一時間針對創業問題與業師及與會夥伴交流，激盪出團隊夥伴們創新經營觀念，交流與討論產生具體共識與經營需求，，本計畫也有建置「歸漁返鄉夥伴交流平台」，團隊或學員有疑問時，可直接於平台上提出，也許會有不一樣的驚喜。

創業企劃書僅到3/17，記得來投

農業局長李玟表示，歸漁返鄉計畫，在徵求有志青年組團（以2人以上10人以下為主）投入地方社區產業，我們安排相關業師分享產業經歷，讓團隊減少走冤枉路，歡迎有志團隊多多參與課程，對於貢寮背景會有更多認知，以期能符合在地產業需求，對於爾後創業企劃書徵選活動的內容撰寫，能更加得心應手，再次叮嚀，企劃書徵選僅到3月17日，要記得來投喔。

(中時電子報)

獨木舟
野柳漁港配合萬里蟹，推出玩「獨木舟」活動，而當地也是「寶可夢」抓寶聖地，有可很有許多「水系精靈」出沒。（林宜靜 攝）

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關鍵字：漁港觀光新北
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