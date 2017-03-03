世界搏茶會 18日嘉義登場

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台灣茶文化盛會「世界搏茶會」將於3月18日到27日在嘉義縣蒜頭糖廠西側倉庫區登場，今年除了有來自各國名家茶器展出外，同時邀請日、韓等地茶藝名家聯手展演「茶藝之道」。

嘉義縣文化觀光局今天表示，去年嘉義的世界搏茶會在短短10天就有將近10萬人次品茗參與盛會，今年特地規劃「搏、茶藝」、「搏、茶誼」、「搏、茶器展」、「搏、茶業展」、「搏、主題館」及「搏、茶遊」6大主題。

文觀局指出，今年搏茶有來自阿根廷、義大利、日本及韓國等18國名家茶器展出，室內茶席以枯山水、竹子等元素呈現「泉香蘸影」情境，同時邀請日、韓、大陸等地茶藝名家聯手展演「茶藝之道」，希望今年搏茶創下超過20萬人次佳績。

嘉義縣文觀局長許有仁表示，今年搏茶活動還有客家擂茶DIY體驗，分別於19日在客家文化會館、25日在搏茶會場，讓民眾體驗手作樂趣，另於搏茶會期間，與旅行社合作規劃跟著茶旅行、與茶共舞等遊程，民眾可上文化觀光局網站查詢。1060303

(中央社)