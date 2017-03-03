陳燊齡公祭 蔡總統頒青天白日勳章

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前總統府戰略顧問、前國防部參謀總長空軍一級上將陳燊齡公祭奠禮今天上午9時在台北市第一殯儀館景行廳舉行，總統蔡英文頒褒揚令暨青天白日勳章，奠禮過程莊嚴隆重。

陳燊齡於2月9日辭世，享壽93歲，國防部表示，將星遽殞，深感哀悼與不捨，謹懷莊嚴與崇敬之忱，悼念這位國軍永遠的導師。

國防部說，民國13年陳燊齡出生於北平，26年對日抗戰全面爆發，有感於國難當頭，投身軍旅報國壯志油然而生，32年報考空軍軍官學校18期，自此戎馬一生，歷經戡亂及保衛台海等多項重大戰役，為捍衛中華民國領空竭智盡忠，戰功彪炳。

國防部表示，陳燊齡熱愛飛行且技術超群，在青年飛行員時期亦曾領軍飛行特技小組，執行多項不可思議的飛行任務，並到美國接受噴射機訓練，成為空軍第一批噴射機飛行員。

陳燊齡50餘年軍旅生涯，多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機到自製IDF戰機及當前F-16、幻象2000等空軍主力戰機成軍，是空軍現代化重要推手。

78年陳燊齡於空軍總司令任內，奉命接掌參謀總長，符綰三軍，擘劃國防，更試飛IDF戰機，以行動證明國造戰機驕傲與價值，2年期滿卸任並受聘總統府戰略顧問。1060303

(中央社)