陸人大代表：建議全面放開生育 婚齡降至18歲

「生育不像自來水般可隨意開關，少子化一旦成為常態，逆轉極其困難」，大陸全國人大代表、惠州市政府副秘書長黃細花她提出建議，應全面放開生育，允許夫婦自己決定生育孩子數，黃細花今年也將提案，讓婚齡降到18歲，「我真的很希望這個建議被採納。」

據南方都市報報導，黃細花說，根據測算，大陸生育率更替水準2.2以上、即每對夫妻平均至少要生育2.2個孩子才能讓孩子輩與父母輩數量持平，最終維持人口長期不衰減。而根據大陸國家統計局數據，自2010年至2015年，大陸平均生育率只有1.2。即便假設生育率被低估10%，近幾年的實際生育率也不到1.4。即便是1.4的生育率也意味著每一代人出生人口將減少36%。

黃細花建議，全面放開生育，允許夫婦自己決定生育孩子數量。全國人大常委會對單獨一孩和全面二孩政策情況進行評估，正確分析人口形勢和未來趨勢，改革人口政策，逐步將生育率提升至更替水準。

黃細花今年再提「降低法定結婚年齡至18周歲」的建議，她表示，希望降低婚齡的呼聲很熱烈，她指出，女子14歲、男子16歲左右就已發育成熟，開始具有生育能力。中國男女青少年從性成熟到法定結婚年齡之間的時間長達6年之久，容易造成一些社會問題。降低法訂婚齡，有利於保護普遍存在低齡事實婚姻一族的合法權益，有利於社會的和諧穩定，有利於保障公民權利，也是時代的需要。

她建議，修改《婚姻法》第六條，將男女法定結婚最低年齡定為18周歲。「降低婚齡並不是提倡早婚，而是保障年輕人的權利」。據該條法令，大陸結婚年齡，男不得早於二十二歲，女不得早於二十歲。

(旺報)