70歲重披婚紗，她和他白色巨塔裏真情告白

黃爺爺黃奶奶與臺中醫院圓夢團隊拍照。(馮惠宜翻攝)

黃爺爺每天都到院陪伴黃奶奶，感情深厚。(馮惠宜翻攝)

「謝謝妳這輩子對家裡的付出，我愛妳」、「謝謝你，這輩子嫁給你，沒讓我失望」，70歲罹患乳癌、大腸癌、黑色素瘤三種癌症的黃奶奶，日前在安寧病房醫護人員協助下重披婚紗，和結褵40年的老公真情告白，也在攝影師協助下拍下遲來的婚紗照，彌補當年婚紗照被相館弄丟的遺憾。

衛福部台中醫院228連假為安寧病房的患者黃奶進行了一場圓夢婚禮，安寧病房醫師林惠文說，緣起是某次黃奶奶與護理人員聊天時，透露自己唯一的婚紗照不慎被照相館弄丟了，至今手邊沒有結婚時的紀念，成為她此生最大的遺憾。

由於取近黃奶奶飽受癌症併發腹膜轉移之苦，需長期置放鼻胃管引流、體力一日不如一日，醫護人員克服奶奶心理障礙，也選在連續假期家人團聚時刻為黃奶奶辦婚禮，並找來家人、彩妝師、攝影等專業團隊，利用病患換管線的時候，快速的為病人換裝、拍照，留下美好的影像。

林惠文回憶，當天爺爺拿著花束走入病房，對黃奶奶真情告白，他輕輕在奶奶耳邊訴說，「謝謝妳這輩子對家裡的付出，我愛妳」，奶奶也回應「謝謝你，這輩子嫁給你，沒讓我失望」。簡單的話語，也感動了在場的每一位圓夢夥伴。

(中時)