川普：司法部長回答俄問題應可更精確

美國總統川普今天表示，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）談到與俄羅斯官員接觸一事應可更精確，不過他也怪民主黨人為了政治因素觸發這起爭議。

根據路透社，川普在聲明中說：「塞申斯是誠實的人。他沒有說錯任何事。他的回答應可更精確，不過當時顯然不是故意的。」

川普還說：「民主黨人愈來愈過火。」「這完全是獵巫。」（譯者：中央社盧映孜）1060303

(中央社)