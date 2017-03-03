傳以預算保台化彰化廠 政院：無中生有
行政院今天否認有為保住台化彰化廠，以基建預算與彰化縣政府交換條件一事，發言人徐國勇說，「前瞻基礎建設計畫」預計於3月中提出，但上述傳言完全無中生有。
媒體報導，行政院與彰化縣之間的談判，是由政委張景森跟縣長魏明谷率隊對談，政院提出「前瞻基礎建設計畫」預計匡列新台幣1024.16億元為籌碼，魏明谷也羅列超過780.29億元的建設經費爭取。其中，魏明谷上任後推動的彰化市鐵路高架化案，政院有機會放行，成為魏明谷尋求連任的最大政績。
對此，行政院今天發佈新聞稿引述行政院發言人徐國勇表示，「這項傳言完全無中生有，其聯想力匪夷所思，令人遺憾。並呼籲撰稿記者提供報導內容相關證據，行政院定嚴加徹查，對政治交換絕不容忍」。
徐國勇指出，「前瞻基礎建設計畫」具體內容，目前仍在規劃中，預計於3月中提出。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。