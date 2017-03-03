傳以預算保台化彰化廠 政院：無中生有

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行政院今天否認有為保住台化彰化廠，以基建預算與彰化縣政府交換條件一事，發言人徐國勇說，「前瞻基礎建設計畫」預計於3月中提出，但上述傳言完全無中生有。

媒體報導，行政院與彰化縣之間的談判，是由政委張景森跟縣長魏明谷率隊對談，政院提出「前瞻基礎建設計畫」預計匡列新台幣1024.16億元為籌碼，魏明谷也羅列超過780.29億元的建設經費爭取。其中，魏明谷上任後推動的彰化市鐵路高架化案，政院有機會放行，成為魏明谷尋求連任的最大政績。

對此，行政院今天發佈新聞稿引述行政院發言人徐國勇表示，「這項傳言完全無中生有，其聯想力匪夷所思，令人遺憾。並呼籲撰稿記者提供報導內容相關證據，行政院定嚴加徹查，對政治交換絕不容忍」。

徐國勇指出，「前瞻基礎建設計畫」具體內容，目前仍在規劃中，預計於3月中提出。1060303

(中央社)