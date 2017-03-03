美媒：彭斯任州長時用私人電郵帳號辦公

美國「印第安納波利斯明星報」今天報導，副總統彭斯任印第安納州州長時曾使用私人電郵處理公務，有時還討論敏感事項和國土安全議題，且他所用的帳號去年夏天還被駭客入侵。

路透社報導，「印第安納波利斯明星報」（The Indianapolis Star）報導，該報通過查閱公共檔案請求獲得多份電郵，內容顯示彭斯（Mike Pence）用他私人的美國線上公司（AOL）帳號，跟多位高階顧問交換意見，主題從州長官邸安全門，到對全球恐攻的反應都有。

該報報導，印州法律未禁止公職人員不可使用私人電郵帳號。（譯者：中央社何宏儒）1060303

(中央社)