經典賽中華隊能否晉級 官網：有優勢

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世界棒球經典賽（WBC）A組中華隊、南韓、荷蘭與以色列賽事6日揭幕，經典賽官網今天分析A組戰情，認為，若干球員有國際賽經驗，是中華隊能否晉級第二輪的關鍵。

經典賽的官網報導，先介紹過去中華隊參加經典賽的成績，分別是2006年與2009年首輪出局，2013年晉級第2輪。

官網點名，中華隊的游擊手林智勝與陳鏞基，是中華隊的主力球員，並說林智勝和林益全是中華職棒的明星球員，而先發投手郭俊麟有國際賽經驗。

此外，像是右投陳品學和江少慶和左投王維中，都是目前美國職棒大聯盟農場體系培養的球員，加上中華隊預賽最後1戰才對地主南韓，官網說，這些都是中華隊被看好，有機會晉級第2輪的優勢。

官網另提及，外野手林哲瑄2012年，曾在波士頓紅襪隊出賽9場，而且是2008年美職未來之星大賽的最有價值球員。1060303

(中央社)