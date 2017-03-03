陳亭妃：清華大學也簽署一中承諾書

民主進步黨籍立法委員陳亭妃今天表示，清華大學也與中國方面簽署一中承諾書，證明不只1校、連國立大學也簽署，她要求教育部應全面清查還有多少大學也簽署一中承諾書。

媒體報導，中國學生訪台交流，近期傳出中方要求台灣方面大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」與「台灣獨立」。

陳亭妃表示，她在網路上看到有人貼出清華也簽一中承諾書，向教育部查證，證實是清華文件，代表世新大學不是簽署一中承諾書個案，要求教育部全面清查，全台大學還有多少未爆彈。

她說，如果連國立大學都淪陷，世新就不是教育部說的個案了。一中承諾書的幕後黑手恐怕就是中國執政者，台灣的各大學只要招收中國研修生，都被要求須簽政治性承諾書，保證中生到台灣所學不會與一中一台等議題有關，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例與學術自由原則。

陳亭妃要求教育部，須儘速全面了解國內各大學情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。1060303

(中央社)