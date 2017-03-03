林全：適當規範退將 不具針對性

行政院長林全今天表示，退役高階將領或政務官包括他，即使離開公職，仍是社會指標人物，言行須不損國家利益，應適當規範，不會有針對性。

行政院昨天表示，將修改台灣地區與大陸地區人民關係條例，退將或政務官前往中國大陸將管制至少3年，違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸；如果領一次退休金，最重罰新台幣300萬元。

林全上午在立法院被問及恐有限制人身自由疑慮時表示，不會限制言論或人身自由，退役高階將領、高階政務官或「我本人在內」，雖已離開公職，但在社會或國家領導階層，仍是指標性人物，言行須不損國家利益。

他說，應適當規範這些人，參考這樣的精神處理問題，不會不合理限制某些人，沒這個意思。1060303

(中央社)