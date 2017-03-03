培養病毒吃細菌 噬菌體成超級細菌剋星
具有多重抗藥性的超級細菌，讓人聞之色變，尤其在醫院裡隱藏更多危機。花蓮慈濟醫院病毒實驗室主任陳立光研究能吃掉細菌的「噬菌體」，應用於清潔劑防範感染，成效顯著。
花蓮慈濟醫院表示，世界衛生組織（WHO）2月27日公布12種抗藥性細菌名單，按危險程度分三級。被列為最危急第一級的包括鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）與腸道桿菌（Enterobacteriaceae）三種超級細菌，抗生素已無法達到理想的治療效果。
由於重症病人常需反覆用到不同的強效抗生素、容易培養出超級細菌。這讓加護病房成為超級細菌密度最高的地方，且近來危機愈來愈大。而鮑氏不動桿菌，正是最易產生多重抗藥性的細菌之一。
陳立光說，噬菌體是一種病毒，顧名思義就是吃細菌維生，選擇用特定的噬菌體來對抗超級細菌，是目前對人體、環境影響最小的方式，換言之，「噬菌體就像是針對致病細菌的標靶藥物」。
除立光選用只吃會致病菌的噬菌體，不影響正常的好菌；而且噬菌體是生活環境中本來就存在的，不是基因改造或化學合成的產品，加上如果沒有細菌當食物，噬菌體就無法生長，不會造成無法控制的生長。
陳立光研發出的噬菌體清潔劑，是將加入噬菌體的造霧機放在病房消毒，利用散發的小顆粒氣霧充滿每一個空間，讓噬菌體把細菌吃光。而且要培養出足夠清潔一間加護病房所需要的噬菌體，只需要幾個小時。
投入20年歲月研究超級細菌，陳立光說，兩年前有感於八仙塵暴的400多位燒燙傷病人中，許多病人因感染綠膿桿菌後而離世，開始積極研發綠膿桿菌的噬菌體環境清潔劑，目前也廣泛應用在病人感染綠膿桿菌的預防。1060303
(中央社)
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