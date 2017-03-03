威權商品下架 鄭麗君：不影響其他通路

我要評比

文化部已將中正紀念堂商店中威權統治意象鮮明商品下架，文化部長鄭麗君今天表示，目前中正紀念堂停售相關商品，不影響其他通路販售，民眾想買還是買得到。

在國立中正紀念堂管理處組織法修法前，文化部日前已先將中正紀念堂商店中威權統治意象鮮明商品下架，包括公仔、文具與生活等用品停售。

鄭麗君上午在立法院接受訪問表示，目前中正紀念堂停售公仔等相關商品，不影響其他通路販售，民眾想買還是買得到，只是相關商品在中正紀念堂停售。

她說，有關公仔、生活用具等商品在中正紀念堂3家商店占整體營業額影響不大，在相關行政措施前，中正紀念堂與相關廠商溝通協調，原則上應不至於衝擊廠商權益。1060303

(中央社)