林全：台美貿易盼雙贏 但無具體議題
行政院長林全今天表示，台灣與美國關係密切，期盼貿易談判取得雙贏結果，樂於雙方討論，但尚無具體議題。
美國貿易代表署發布「2017年貿易政策議程及2016年年度報告」，經濟部國際貿易局官員昨天說，可預期美國未來將著力在雙邊貿易，美豬、美牛及藥品項目仍是台美經貿議題重點。
林全上午在立法院受訪表示，從促進自由貿易角度看，各國都希望在談判中創造互惠、雙贏，有很多是國際既有規範，就依國際規範談判。
他說，台美關係密切，期盼取得雙贏結果，樂意雙方協商與深入討論，但所有貿易「有給也有要」；至於內容？等開始討論才有具體議題，目前沒任何具體議題。
林全表示，各國家對別的國家都有期待，「我們也有很多期待」，會與對方交換意見。1060303
(中央社)
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