NBA》諾爾即將先發？卡萊爾：先找到球館
原本前役就要先發上場的小牛中鋒諾爾，卻因走錯機場，造成他來不及準時趕到球館，遭球隊處罰改打替補，隨著小牛4日將於自家主場遭遇灰熊，小牛總教練卡萊爾3日不禁開起玩笑，「假如明天諾爾找得到球館，他就先發吧！」
諾爾先前是七六人「三塔」之一(另兩人是恩比德、歐卡佛)，上個月交易截止日前被交易到小牛，成為小牛禁區新希望，目前他出賽3場，場均7分、6籃板，只是太過糊塗的個性仍需改善，用跑錯機場當遲到藉口實在有點瞎。
小牛3日也收到菜鳥後衛費瑞爾獲選西區單月最佳新秀的喜訊(東區是七六人薩瑞奇)，卡萊爾稱讚費瑞爾獲獎理所當然，畢竟費瑞爾先前待在籃網打球時，並不受到籃網總教練艾金生青睞，來到小牛卻打出如此優異身手。
這除了證明艾金生的用人眼光太差，也顯示小牛球團的知人善用，2月平均可拿12分、4.7助攻的費瑞爾說：「來到小牛之後，大家都跟我一起練球，私底下也混在一起，讓我可以專心上場打球，且享受比賽樂趣。」
(中時電子報)
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