文青春遊地圖 走讀台北巷仔內的品味

翁滋蔓代言 杜鵑花季開跑，北市府找來台大畢業的藝人翁滋蔓擔任代言人。 （台北市觀傳局提供）

台大杜鵑花季在大安森林公園、新生南路、羅斯福路沿路種杜鵑花，今年首辦杜鵑花季，同時推動觀光旅遊。中央社記者郭日曉攝 106年3月1日

▲作為自由主義的巨擘，殷海光有著重要的歷史地位。圖為台北溫州街殷海光故居。（本報資料照片）

今年首度舉辦的2017台北杜鵑花季，點亮大安區春天魅力，而「溫羅汀」地圖也將在這舒適的季節，帶領著文青們走讀台北書香、咖啡香錯落的巷弄，尋找讀書人與城市空間最緊密的連結，讓3月份的台北城瀰漫著花香，還有書香與音樂的濃濃藝文氣息。

以大安區溫州街、羅斯福路、汀州路街道圍繞的區域，指的就是當地人口中的「溫羅汀」，各式獨立書店、咖啡廳錯落，沿著溫州街的「殷海光故居」、「欒樹下書房」、瑠公圳遺址遊走，轉個彎門牌地址便到了新生南路，行經「女書店&女巫店」，一路到「伊聖詩私房書櫃」、「河邊生活」。

大安區學校多，包括臺大、臺師大、臺科大、國立臺北教育大學等國立大學，使得各式書店錯落街道巷弄中，其中溫州街、羅斯福路、汀州路街道圍繞的區域，更有許多知名的獨立書店。圖為台灣大學學生騎單車行經椰林大道。(報系資料照)

或者可選擇從台大椰林大道出發，走訪校園內的傅園、校史館、人類學博物館，再前往新生南路巷弄內的書店，如「臺灣的店」、「雅博客二手書店」、「南天書局」、「唐山書店」、以新生南路上的「聯經書房．上海書店」。

「歲月違章」展場的整建和重新規劃，使空間本身的公共性被打開來，讓人願意「走進來」。(圖/台北國際藝術村寶藏巖)

「春遊大安．走讀溫羅汀」導覽活動，是大安區公所主辦的「2017走讀大安文化節」活動之一，共分為「溫州新生線」、「羅斯福新生線」兩條路線，由獨立書店文化協會理事長、溫羅汀聯盟發起人之一的陳隆昊走讀導覽，帶領文青們遇見台北最具歷史氛圍的文藝巷弄。

此外，「2017歷史復活節—祈•蹟探遊中正微旅行」也將探訪公館古蹟巡禮導覽，漫步自來水博物館古蹟、淨水廠、文盛公園、公館商圈、寶藏巖；亦有「校園人文導覽」、「校園生態定時導覽」、「博物館群暨校園定時導覽」、「杜鵑花驚豔之旅」等活動，領略台北的春季之美。

(中時電子報)