《林北小舞》首映 黑幫故事賺人熱淚

《林北小舞》首映會，副縣長吳成典（中）帶領起甕儀式，預祝票房長紅大賣 。（ 劇組提供）

山后民俗村的古厝群也是《林北小舞》取景地點之一。（李金生攝）

《林北小舞》主要演員高捷（左）等人出席首映會。（ 劇組提供）

《林北小舞》取景地點之一的瓊林傳統聚落。（李金生攝）

由金門縣文化局贊助拍攝，取景地點涵蓋軍事坑道、傳統聚落的《林北小舞》，以黑道、江湖義氣與家庭親情糾結的溫馨故事為主軸，呈現真摰的父女情，昨夜在昇恆昌的首映會，讓不少觀眾偷偷的掉下了眼淚。

以黑幫殘酷鬥爭為背景的《林北小舞》，讓觀眾跟著劇中國中少女「小舞」的視角出發，進入一個有血有肉的黑幫世界，拍攝過程獲得金門酒廠胡璉基金會、昇恆昌免稅商店與昇恆昌金湖大飯店的大力贊助。在正式預告上線短短1周的觸及率超過260萬人，1萬5千個讚、7000次分享讓它成為即將上映的新片中，最受注目的國片。

邱偲琹飾演的小舞原本住在金門，母親過世後與10多年未見的黑道父親高捷再次相遇，因為鬧事被退學，只好跟著他搬到台北念書，2人首次一起生活，從陌生尷尬到開始理解對方，跌宕起伏的情節展現讓人悸動的拉扯張力。

劇組拍攝踏遍台灣野柳、平溪、基隆和宜蘭之外，因為小舞的家鄉就在金門，也是她再見闊別父親的地方，包括山后聚落18幢古厝群、坑道和瓊林聚落，以及她最後獨舞的田墩海堤，都透過運鏡呈現金門特有的自然、人文美景。

片中也可聽到腔調獨特的「金門話」，這種出現在小舞與外婆對話時的方言，跟台語腔調很不相同，聽起來更接近廈門腔。導演陳玫君特別安排演員跟金門話老師上課，難倒了邱偲琹，但前輩演員黃西田年輕時曾在金門當過兵，脫口就可說出幾句原汁原味的金門話，不一樣的本事讓後輩大為佩服。

(中時)