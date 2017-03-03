《林北小舞》首映 黑幫故事賺人熱淚
由金門縣文化局贊助拍攝，取景地點涵蓋軍事坑道、傳統聚落的《林北小舞》，以黑道、江湖義氣與家庭親情糾結的溫馨故事為主軸，呈現真摰的父女情，昨夜在昇恆昌的首映會，讓不少觀眾偷偷的掉下了眼淚。
以黑幫殘酷鬥爭為背景的《林北小舞》，讓觀眾跟著劇中國中少女「小舞」的視角出發，進入一個有血有肉的黑幫世界，拍攝過程獲得金門酒廠胡璉基金會、昇恆昌免稅商店與昇恆昌金湖大飯店的大力贊助。在正式預告上線短短1周的觸及率超過260萬人，1萬5千個讚、7000次分享讓它成為即將上映的新片中，最受注目的國片。
邱偲琹飾演的小舞原本住在金門，母親過世後與10多年未見的黑道父親高捷再次相遇，因為鬧事被退學，只好跟著他搬到台北念書，2人首次一起生活，從陌生尷尬到開始理解對方，跌宕起伏的情節展現讓人悸動的拉扯張力。
劇組拍攝踏遍台灣野柳、平溪、基隆和宜蘭之外，因為小舞的家鄉就在金門，也是她再見闊別父親的地方，包括山后聚落18幢古厝群、坑道和瓊林聚落，以及她最後獨舞的田墩海堤，都透過運鏡呈現金門特有的自然、人文美景。
片中也可聽到腔調獨特的「金門話」，這種出現在小舞與外婆對話時的方言，跟台語腔調很不相同，聽起來更接近廈門腔。導演陳玫君特別安排演員跟金門話老師上課，難倒了邱偲琹，但前輩演員黃西田年輕時曾在金門當過兵，脫口就可說出幾句原汁原味的金門話，不一樣的本事讓後輩大為佩服。
(中時)
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