曝男友有過婚姻 「前天王嫂」否認當小三介入

樂基兒出面否認小三傳聞。(圖/本報系資料照)

香港名模樂基兒與天王黎明2012年離婚，兩人結束4年婚姻關係，不過恢復單身的她桃花不斷，目前則是與現任男友Ian熱戀2年，但近日被爆出早在新加坡秘婚，還被指控是小三，對此她則是當面澄清根本是子虛烏有。

樂基兒昨天出席活動時，對此傳聞做出回應，她表示十年來都沒有去過新加坡，而且被指出秘婚的那段期間，人應該在泰國參加瑜珈活動，對於爆料的人則表示根本不認識，對於是否得罪人才被陷害?樂基兒表示沒有印象，但每個人都有發表言論的自由，加上沒有人能討所有人喜歡，對於此事聽聽就好，重點是只要身邊了解她是怎樣的人就好。

但被問到男友感情以及婚姻狀況，樂基兒毫不隱瞞表示「他已结過婚，但已經離婚七年」，至於何時能聽到兩人喜訊?樂基兒則表示由於都曾有過婚姻，若要步入禮堂會更謹慎，依照目前的感情進度，要談結婚還有點言之過早。

(中時電子報)