俄軍奧援 敘利亞政府軍奪回巴邁拉

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俄羅斯與敘利亞軍方表示，由俄國噴射機支援的敘利亞部隊，今天自伊斯蘭國（IS）手中收復歷史古城巴邁拉（Palmyra），再次重創IS聖戰士。

法新社報導，敘利亞部隊在盟友俄羅斯的空襲與地面部隊支援下，在沙漠激戰數週後兵臨巴邁拉。

敘利亞6年內戰期間，綠洲古城巴邁拉數度易手，並成為IS在其控制區恣意破壞無價文化遺產的象徵。

克里姆林宮發言人在莫斯科告訴各大新聞通訊社，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已將收復巴邁拉的消息稟報總統蒲亭（Vladimir Putin）。

總部設於英國的監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，IS聖戰士已完全撤離巴邁拉，但在撤退前不久於數個地區佈雷。

敘利亞人權瞭望台組織的負責人拉曼（Rami AbdelRahman）說：「敘軍仍在清除雷區，還沒有散布進全城。」（譯者：中央社陳亦偉）1060303

(中央社)