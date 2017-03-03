嘉市WiFi免費上網 新增38處熱點

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嘉義市政府為推動成為國際化「智慧城市」，即日起新增38處WiFi服務熱點，希望讓民眾享受免費上網便利，提升城市競爭力。

國際組織智慧城市論壇（Intelligent Community Forum,ICF）2月9日公布2017年全球7大智慧城市（Top7）名單，台灣的桃園市、嘉義市雙雙入選，嘉義市也是4G智慧城市全國示範點。

嘉義市政府表示，市府近年來逐年規劃擴建「民眾免費WiFi無線上網」熱點，目前WiFi網路涵蓋率全國第二，民眾可隨時隨地透過移動式行動載具，享受免費上網服務。

市府指出，嘉義市即日起又新增38處WiFi服務熱點，包括東、西區15處公園及中央廣場、嘉油鐵馬道等處，喜歡到公園休閒運動的年長者，可藉由WiFi連接醫療網，健康安全更有保障。

市府也新增火車站前廣場、市農會前候車亭等大眾運輸節點，以方便候車民眾透過WiFi隨時取得車班資訊；另增加果菜、漁市場等熱點，讓採購民眾透過WiFi網路取得最新市場行情。

市府企劃處表示，未來市府將繼續配合國內4G寬頻網路佈建，採用更先進的WiFi整合設備，增加WiFi熱點場域，朝向建構更完善的網路環境邁進。1060303

(中央社)