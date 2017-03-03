新北公車站牌周邊全面禁菸

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新北市副市長李四川今天表示，即日起轄內所有公車亭及公車站牌全面禁菸，除了公車亭屋簷內，這次擴大至公車停靠區標線內及往內延伸的人行道為禁菸區。

新北市政府表示，公車站牌周邊全面禁菸，宣導期6個月，9月1日起衛生局將加強派員稽查及取締，營造無菸清新候車環境。

為保護青少年遠離菸毒危害，新北市衛生局於民國105年9月1日實施全市336所高中職（含）以下校園周邊（校門口、家長接送區及周邊人行道）全面禁菸，105年裁罰校園周邊違規吸菸民眾共計337件，金額新台幣67萬4000元。

衛生局指出，為保障青年學子及民眾於候車時遠離菸害，即日起擴大至新北市公車候車亭及公車站牌周邊全面禁菸，違者依法處2000元到1萬元罰鍰。

新北市在營造無菸環境，陸續成立跨局處「高關懷青少年通報中心」與「公共安全聯合稽查小組」，並加強未成年吸菸的宣導及稽查， 針對販賣菸品給未滿18歲的店家，只要第2次查獲違規除罰3萬元外並提報加強稽查消防、公安及違建拆除，違法3次罰5萬且公布商家資料。

根據統計，105年查獲未滿18歲吸菸者共計 1808件，依法實施戒菸教育。另查獲違規供應菸品予未滿18歲的店家，105年裁罰件數共104件，裁罰金額124萬元。

新北市政府表示，用加強稽查取締菸害方式，搭配入班菸害防制宣導，國中吸菸率由104年4.2%降低至105年3.9%，高中職吸菸率也由104年9.8%降低至105年7.6%，顯見策略奏效。1060303

(中央社)