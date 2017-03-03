性命受威脅 奧斯卡失職會計師保鑣相隨

資誠公司因擔心負責處理奧斯卡得獎名單的兩名會計師人身安危，因此僱保鑣保護他們的安全。

奧斯卡獎負責計票的會計公司資誠公司（PricewaterhouseCoopers）今天表示，已加強必須為奧斯卡最佳影片獎頒錯烏龍負責的2名會計師安全防護措施。

路透社報導，資誠公司表示，已為庫利南（Brian Cullinan）和魯伊茲（Martha Ruiz）的住家提供安全防護。這2名會計師在現場直播的頒獎典禮上，拿錯信封給頒獎人，發生最佳影片獎頒錯的烏龍。

資誠公司沒有進一步透露細節，但根據娛樂八卦網站TMZ.com，這2名會計師在社群網站上收到死亡威脅，且他們住家的照片已經在網路上流傳開來。

錯誤發生前不久，庫利南在推特（Twitter）上傳1張女星艾瑪史東（Emma Stone）在後台的照片。美國影藝學院昨天表示，禁止庫利南和魯伊茲再參與奧斯卡頒獎典禮或計票等工作。

有網友反應說：「死亡威脅，這些人頭腦有什麼問題？只不過出個錯而已，而且其實還滿好笑的。」

還有人說：「網友必須冷靜下來，這只不過是個愚蠢的頒獎節目，獲獎的電影有獎座拿。哪種笨蛋會笨到因為這麼一件小事，就要威脅別人的生命？」（譯者：中央社陳昱婷）1060303

(中央社)