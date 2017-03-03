酒駕攔不停一路違規 開單34張罰逾14萬
林姓男子涉嫌酒後騎機車闖紅燈，高雄市警方攔查仍加速逃逸，且持續闖紅燈蛇行，警方攔停後又拒絕酒測，員警依法開立酒駕拒測、闖紅燈等罰單34張，共罰鍰新台幣14萬6700元。
高雄市政府警察局三民第二分局今天表示，交通分隊隊員巡邏時，發現林男騎乘機車於大順二路闖紅燈，且攔查不停加速逃逸，行駛至建興路友人用餐的店家前才攔停。
警方表示，林男為擺脫警方追緝，不斷逆向行駛、闖紅燈、跨越雙黃線及蛇行，員警為免危險駕車行為波及其他用路人，因此尾隨於後錄影蒐證，伺機攔查。
警方查出林男有酒駕前科，拒絕接受酒測，依法對他酒駕拒測、無照駕駛、闖紅燈、逆向、危險駕車等違規行為，依法開立34張罰單，罰鍰14萬6700元，並保管車輛。1060303
(中央社)
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