傳簽署一中承諾書 清大：查證後對外說明

民進黨籍立委陳亭妃今天爆出，國立清華大學與中國方面簽署一中承諾書，校方表示，目前正積極了解查證狀況，將儘速對外說明。

世新大學才遭質疑簽署一中承諾書，陳亭妃今早再爆出，清大疑為招收短期的中國研修生，也簽下了保證不會教一中一台等政治議題的承諾書，要求教育部全面清查還有多少學校也簽署該承諾書。

陳亭妃指出，該承諾書由清大全球事務處國際學生組署名發出，邀請中國高校優秀學生前來交流學習，並承諾課程無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論。

清大校方獲悉後表示，正積極向相關處室查證並了解情況中，後續將對外說明情形。1060303

(中央社)