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韓流來襲 這款拉麵月銷2100萬包

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韓流來襲，這款拉麵月銷2100萬包
挾帶少女時代、EXO等知名韓星推薦超人氣，韓國Pulmuone拉麵在韓國寫下一個月狂賣2100萬包的佳績。（馮惠宜攝）
韓流來襲，這款拉麵月銷2100萬包
台中大遠百韓國物產展吸引許多民眾前來尋找韓國當地流行的美食與物產。（馮惠宜攝）

韓流吹不停，在韓劇推波助瀾下，韓國美食也不斷搶進台灣市場，國內韓食最大進口貿易商「韓華集團」繼2014年引進韓星李敏鎬代言香蕉牛奶創下月銷1億新台幣的佳績後，最近又引進韓國當地最火紅的Pulmuone拉麵，這款拉麵在10月上市後即狂銷2100萬包，最近台中大遠百辦韓國美食節首賣，詢問度更是破表。

韓華國際股份有限公司是台灣最大的韓國食品進口商，其「不二韓味」的品牌，是台灣韓迷們相當熟悉的品牌，每每百貨賣場辦韓國美食或物產展，該公司代理商品幾乎佔了三分之一，過去其代理的香蕉牛奶、海苔酥，都在台灣市場現亮眼。

台中大遠百即日起至3月6日於11樓海洋互動區推出韓國物產展吸客，韓華再推出明星商品：韓國有機食品Pulmuone五款口味泡麵，挾帶少女時代、EXO等知名韓星推薦，加上非油炸麵體及非化學調合味道，以原料直接乾燥磨粉而成，韓華國際總經理李秉權指出，這款拉麵在韓國短短一個月創下狂賣2100萬包的驚人成績。

這次台中大遠百韓國物產展，是Pulmuone首賣，現場販售五種口味，分別是：辣牛肉湯刀切麵、直火炸醬麵、花蟹炒碼麵、甜辣花蟹乾麵、牡蠣炒碼麵，每日也都有至少500包的好成績。

(中時)

關鍵字：韓國台灣拉麵物產展中大
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