韓流來襲 這款拉麵月銷2100萬包
韓流吹不停，在韓劇推波助瀾下，韓國美食也不斷搶進台灣市場，國內韓食最大進口貿易商「韓華集團」繼2014年引進韓星李敏鎬代言香蕉牛奶創下月銷1億新台幣的佳績後，最近又引進韓國當地最火紅的Pulmuone拉麵，這款拉麵在10月上市後即狂銷2100萬包，最近台中大遠百辦韓國美食節首賣，詢問度更是破表。
韓華國際股份有限公司是台灣最大的韓國食品進口商，其「不二韓味」的品牌，是台灣韓迷們相當熟悉的品牌，每每百貨賣場辦韓國美食或物產展，該公司代理商品幾乎佔了三分之一，過去其代理的香蕉牛奶、海苔酥，都在台灣市場現亮眼。
台中大遠百即日起至3月6日於11樓海洋互動區推出韓國物產展吸客，韓華再推出明星商品：韓國有機食品Pulmuone五款口味泡麵，挾帶少女時代、EXO等知名韓星推薦，加上非油炸麵體及非化學調合味道，以原料直接乾燥磨粉而成，韓華國際總經理李秉權指出，這款拉麵在韓國短短一個月創下狂賣2100萬包的驚人成績。
這次台中大遠百韓國物產展，是Pulmuone首賣，現場販售五種口味，分別是：辣牛肉湯刀切麵、直火炸醬麵、花蟹炒碼麵、甜辣花蟹乾麵、牡蠣炒碼麵，每日也都有至少500包的好成績。
(中時)
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