一例一休彈性不足 社福界齊聲喊苦

一例一休彈性不足，老人、兒少等社福團體今齊聲喊苦。民進黨立委吳玉琴指出，勞基法是替「廠工」設計，但社福團體是照顧「人」，而非製造「產品」，需要長時間照顧陪伴兒少老障等弱勢，容易被勞檢開罰，「不可能工時一到，人丟著就跑了」，盼衛福部及勞動部協助解套。

吳玉琴今陪同台灣老人福利機構協會、勵馨社會福利基金會、老灣社會福利總盟召開記者會。吳強調，沒有一個非營利組織願意違法、苛刻自己員工，但勞基法這套「衣服」，並不合身，處處卡著。

台灣老人福利機構協會理事長賴添福表示，社福機構需要24小時照顧弱勢長輩，隨時需要人力，以護理人員為例，容易因連續性上班，同時法令又規定每4小時有30分鐘休息，但不可能另外找一個人上30分鐘的班。

賴添福說，目前最大問題是人力不足，一例一休上路後，人力成本增加，但現有社福人力市場不足，服務提供恐萎縮，屆時部分弱勢恐被排除在照顧範圍之外。

勵馨社會福利基金會行政處長曾孟儀則表示，現行勞基法規定每日工時上限12小時，然勵馨主要提供兒少安置，是一種「類家庭式」的安置，生輔員如父母一樣陪伴孩子，彼此是親人、家人的關係，早班人員恐無法陪伴孩子吃晚餐，留下來就違法，此舉恐毀壞「陪伴」之核心價值。

(中時)