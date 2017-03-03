不只司法部長 川普團隊至少6人曾隱匿俄聯繫

川普競選經理馬納福特。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的團隊雖曾堅決否認與俄羅斯關係密切，但最近卻不斷被爆料出他們曾和俄羅斯高官或大使會談的情況，如司法部長塞森(Jeff Sessions)就因此宣布退出相關調查，英國《獨立報》(Independent)整理出以下涉及與俄聯繫的6名川普團隊主要人物。

前競選經理馬納福特

保羅·馬納福特(Paul Manafort)去年7月，被指控和俄羅斯政府交換條件，欲以同意幫助俄削減美國對烏克蘭的支持，換取俄羅斯政府爆料不利川普對手希拉蕊(Hillary Clinton)的資訊。馬納福特也被指控去年收受傾俄前烏克蘭總統Viktor Yanukovych的回扣。儘管馬納福特一度否認所有指控，但數天後就突然辭職下台，並且未解釋因。在被拔擢為川普的競選經理前，馬納福特就曾和多名爭議性政治人物合作過，如菲律賓獨裁者Ferdinand Marcos等。

前國安顧問佛林

麥克‧佛林(Michael Flynn)上任僅三周，就因被發現曾和俄羅斯駐美大使Sergey Kislyak討論過美對俄的經濟制裁而宣布下台。《獨立報》指出美國前總統歐巴馬(Barack Obama)因俄羅斯涉嫌介入美國大選而宣布制裁的當天，佛林據說和Kislyak進行了5次談話。佛林一度否認他曾和Kislyak討論過制裁，最後坦承錯誤並向副總統彭斯(Mike Pence)道歉。

石油業顧問佩吉

卡特‧佩吉(Carter Page)在川普競選期間，曾被視為可能的外交顧問人選，但最後並未獲得川普正式提名。去年7月佩吉被爆料和普丁的長期盟友、俄羅斯國家石油公司首腦Igor Sechin進行秘密會面。佩吉也疑似曾和俄羅斯內政部官員Igor Divyekin會面，當時這名俄羅斯官員據說就警告佩吉，俄羅斯有不力川普的證據。

川普個人律師寇恩

邁克爾·寇恩(Michael Cohen)去年8月傳出和俄羅斯官方文化組織Rossotrudnichestvo的官員進行秘密會面，但寇恩否認並表示傳聞的會面當天，他和兒子在看球賽。

政治顧問史東

羅傑‧史東(Roger Stone)長期提供川普各項建言，但媒體報導他被FBI列為和俄羅斯官方有聯繫的關鍵4人之1。史東認為這些關於他和俄羅斯情報單位有關的傳聞都是瞎扯，並且呼籲白宮對這起事件發動正式調查。

另外今日美國(USA Today)也報導，前國防部發言人、掌管川普競選團隊的國家安全顧問會的高登(Jeffrey D. Gordon)，去年7月在共和黨全國代表大會上，據說和佩吉都曾跟俄羅斯大使Kislyak對談過。高登雖承認這點，但認為在總統競選中和外交官互動沒甚麼，當時他和十幾位外國大使和外交官都有非正式的寒暄。

今日美國指出這些最新揭露的訊息，完全推翻了川普團隊過去數個月、堅稱他們在競選期間未和俄羅斯官員的說法。司法部長塞森在接受參議院質詢其提名時，就隱匿自己去年曾和Kislyak對談兩次的事實，川普目前仍力挺塞森，但塞森本人已表示會退出所有FBI相關的調查。

(中時電子報)