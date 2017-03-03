萌！水獺寶寶見客趣！取名效法《航海王》

周末假期歡迎大朋友小朋友到溫帶區小爪水獺展示場來看我們唷！（台北市立動物園提供）

春暖花開，來動物園看超可愛的水獺寶寶吧！小爪水獺寶寶的寒假訓練班順利結束，台北市立動物園去年11月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，現在開始可以和爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們，一同在戶外活動場跟大家碰面囉！話說水獺寶寶命名頗有趣，還和著名日本漫畫《航海王》、卡通《我們這一家角色》中的主角同名呢！

小爪水獺們用完早餐後，便會全家一起到戶外活動場放風。（台北市立動物園提供）

去年11月，小爪水獺「Nina」的第一胎寶寶將滿一歲之際，「Nina」再度順產了兩隻小爪水獺寶寶。哥哥姊姊們超有愛心，從剛開始跟弟弟、妹妹碰面，就喜歡模仿爸爸媽媽，走到哪、也想將寶寶們叼到哪，連睡覺都要搶著抱抱，到現在一家九口從室內到戶外，還是黏TT地一起玩耍、睡覺，說牠們是動物園內最熱鬧的一家子，一點也不為過!

為了區別兩胎的寶寶，保育員分別以兩組著名的日本卡通人物為小爪水獺寶寶們命名，第一胎分別為三公二母的「艾斯」、「喬巴」、「小布」、「妮可」、「娜美」，第二胎則是一公一母的「柚子」與「橘子」。

去年11月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧。（台北市立動物園提供）

在寒假期間的密集班訓練後，「柚子」、「橘子」都已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，與哥哥姊姊們也時常玩在一起，感情相當好。早上小爪水獺們用完早餐後，便會全家一起到戶外活動場放風。

可以看見「大朋友」帶著「小朋友」在活動場內時而游泳、抓魚，時而玩枯枝、藤蔓，碰碰跳跳各自找樂子，不久，睡意襲來，就開始在展場各處搜尋適合「鋪床」的材料，一陣混亂忙碌後，一家九口漸漸地窩在一起找「周公」，既可愛又溫馨!

模仿也是水獺寶寶一種很好的學習方式。（台北市立動物園提供）

每天下午兩點小爪水獺們有約莫30分鐘的用餐時間，之後便會聚集在戶外活動場玩樂。周末還不知道要去哪裡嗎?不妨來台北市立動物園的溫帶區，看看活潑、可愛的小爪水獺一家吧!

今天（3月3日）恰好也是聯合國大會宣告的世界野生動物日World Wildlife Day，一方面彰顯全球簽署華盛頓公約CITES （即瀕危野生動植物種國際貿易公約Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora）的日子，另一方面也透過聯合國層次，呼籲野生動植物保育的重要性。

水獺哥哥姊姊們超有愛心，喜歡模仿爸爸媽媽，走到哪、也想將寶寶們叼到哪。（台北市立動物園提供）

本年度世界野生動物日的主軸是「聆聽年青的聲音Listen to the Young Voices」，由於全球人口數中有將近四分之一，正是從10到24歲的年青人，所以更需要鼓勵這些未來領袖及決策者，從區域到全球層次，互相合作學習、積極參與野生動植物保育工作。

(中時電子報)