萌！水獺寶寶見客趣！取名效法《航海王》

周末假期歡迎大朋友小朋友到溫帶區小爪水獺展示場來看我們唷!(台北市立動物園提供)

春暖花開,來動物園看超可愛的水獺寶寶吧!小爪水獺寶寶的寒假訓練班順利結束,台北市立動物園去年11月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速,已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧,現在開始可以和爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們,一同在戶外活動場跟大家碰面囉!話說水獺寶寶命名頗有趣,還和著名日本漫畫《航海王》、卡通《我們這一家角色》中的主角同名呢!

小爪水獺們用完早餐後,便會全家一起到戶外活動場放風。(台北市立動物園提供)

去年11月,小爪水獺「Nina」的第一胎寶寶將滿一歲之際,「Nina」再度順產了兩隻小爪水獺寶寶。哥哥姊姊們超有愛心,從剛開始跟弟弟、妹妹碰面,就喜歡模仿爸爸媽媽,走到哪、也想將寶寶們叼到哪,連睡覺都要搶著抱抱,到現在一家九口從室內到戶外,還是黏TT地一起玩耍、睡覺,說牠們是動物園內最熱鬧的一家子,一點也不為過!

為了區別兩胎的寶寶,保育員分別以兩組著名的日本卡通人物為小爪水獺寶寶們命名,第一胎分別為三公二母的「艾斯」、「喬巴」、「小布」、「妮可」、「娜美」,第二胎則是一公一母的「柚子」與「橘子」。

去年11月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速,已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧。(台北市立動物園提供)

在寒假期間的密集班訓練後,「柚子」、「橘子」都已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧,與哥哥姊姊們也時常玩在一起,感情相當好。早上小爪水獺們用完早餐後,便會全家一起到戶外活動場放風。

可以看見「大朋友」帶著「小朋友」在活動場內時而游泳、抓魚,時而玩枯枝、藤蔓,碰碰跳跳各自找樂子,不久,睡意襲來,就開始在展場各處搜尋適合「鋪床」的材料,一陣混亂忙碌後,一家九口漸漸地窩在一起找「周公」,既可愛又溫馨!

模仿也是水獺寶寶一種很好的學習方式。(台北市立動物園提供)

每天下午兩點小爪水獺們有約莫30分鐘的用餐時間,之後便會聚集在戶外活動場玩樂。周末還不知道要去哪裡嗎?不妨來台北市立動物園的溫帶區,看看活潑、可愛的小爪水獺一家吧!

今天(3月3日)恰好也是聯合國大會宣告的世界野生動物日World Wildlife Day,一方面彰顯全球簽署華盛頓公約CITES (即瀕危野生動植物種國際貿易公約Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)的日子,另一方面也透過聯合國層次,呼籲野生動植物保育的重要性。

水獺哥哥姊姊們超有愛心,喜歡模仿爸爸媽媽,走到哪、也想將寶寶們叼到哪。(台北市立動物園提供)

本年度世界野生動物日的主軸是「聆聽年青的聲音Listen to the Young Voices」,由於全球人口數中有將近四分之一,正是從10到24歲的年青人,所以更需要鼓勵這些未來領袖及決策者,從區域到全球層次,互相合作學習、積極參與野生動植物保育工作。

