WBC》史上最弱中華隊？韓國仍忌憚
中職聯軍在台日對抗賽首戰擊潰日本國家隊，技驚四座，以1勝1敗收尾，但日本大型體育報《體育報知》今指出，中職整體表現不錯，但經典賽台灣隊沒有桃猿支援，所以沒有更強，當地媒體還報導是「史上最弱中華隊」。另經典賽同組強敵韓國，依舊十分忌憚中華隊，情蒐總監金始真特別點名旅日投手郭俊麟和陳冠宇，可能讓韓國陷入苦戰。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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