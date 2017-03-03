奧斯卡內幕？凱西捲性醜聞奪影帝 她拒拍手
美國男星凱西艾佛列克今年憑藉著《海邊的曼徹斯特》橫掃各大獎項，更如願奪下奧斯卡影帝。不過他2010年拍攝的電影《Im Still Here》，當時傳出有性騷擾問題，以至於今年他從上屆影后布麗拉森手上接過獎時，就有指她拒絕為他鼓掌。
今年奧斯卡影帝凱西艾佛列克是班艾佛列克的親弟弟，他近年演藝工作表現亮眼，就在奪下奧斯卡影帝後，他過去拍攝的電影《Im Still Here》，被兩位女幕後工作人員指控性騷擾一事又被重提，當時凱西艾佛列克否認，雙方最後也達成和解。
只是近日凱西艾佛列克受訪時又被問及此事，他強調外界都不清楚發生什麼事，「我相信任何人去虐待人，都是不被接受的。」可奧斯卡典禮上，上屆影后布麗拉森就被指她沒為凱西艾佛列克鼓掌，就是因為他的性騷擾醜聞。
(中時電子報)
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