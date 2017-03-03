馮世寬自評百分 林全：不必為內閣評分

我要評比

行政院長林全今天被問及國防部長馮世寬是否為100分部長時表示，不必為內閣打分數，但軍中毒品事件，案情確實明朗後，再看處理是否有不恰當的地方。

軍方日前發生疑染毒案，馮世寬昨天在立法院備詢時對空軍處置自評100分。

林全上午在立法院受訪表示，要求國防部一定要徹查，把事情弄清楚，不管涉及毒品供給或使用，都要有適當處分。

他說，事情還在進行中，會等案情確實明朗後，再看處理是否有不恰當的地方。1060303

(中央社)