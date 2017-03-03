奧斯卡出包會計師 頒錯獎反應讓人傻眼

奧斯卡金像獎舞台經理說，必須為奧斯卡最佳影片獎頒錯烏龍負責的2名會計師在出錯後，是被人硬推上台挽救局面的。

路透社報導，錯誤發生前不久，庫利南在推特（Twitter）上傳1張女星艾瑪史東（Emma Stone）在後台的照片。美國影藝學院昨天表示，禁止庫利南（Brian Cullinan）和魯伊茲（Martha Ruiz）再參與奧斯卡頒獎典禮或計票等工作。

奧斯卡舞台經理納托利（Gary Natoli）告訴美國電影網站TheWrap，當2月26日頒獎典禮來到最高潮，卻發生令人尷尬的烏龍時，他們兩人在後台竟然愣住了。

納托利說，當華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）誤把最佳影片獎頒給「樂來越愛你」（La La Land），而非真正贏家「月光下的藍色男孩」（Moonlight）時，魯伊茲就站在他附近。

納托利說：「我們看了約10秒左右，在這整段時間，馬莎（魯伊茲）離我們不到5英尺（約1.5公尺）的距離。當宣布是『樂來越愛你』得獎時，她沒有試圖要引起我注意，她一句話都沒說。她應該要記得獲獎人是誰的。」

1分多鐘過去後，庫利南才在後台說頒錯獎了。

納托利表示，後台工作人員「試著要讓布萊恩（庫利南）上台，但他不願意上台，馬莎也不願意上去。我們只好把他們推上台，這簡直讓我太吃驚了。」

「我還是不懂怎麼會搞這麼久。布萊恩應該要主動跑上台的，馬莎當初也應該要這麼做。」

不過納托利也怪得獎人信封的字太小，不容易辨讀（譯者：中央社陳昱婷）1060303

(中央社)